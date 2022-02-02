ru ua
Ср, 02 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

УЗ провела перше засідання нової Наглядової ради

Новость на русском →
Київ, Середа 02 лютого 2022 14:35
УЗ провела перше засідання нової Наглядової ради Фото: УЗ провела перше засідання нової Наглядової ради (прес-служба МІУ)
Автор: Наталія Гурковська

В середу, 2 лютого, відбулось перше засідання нової Наглядової ради АТ "Укрзалізниця", на якому було представлено нових членів ради.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Представниками держави в Наглядовій раді стали Сергій Лещенко, Давід Ломджарія та Сергій Москаленко. Незалежними членами - Анатолій Амелін, Александер Долл, Якуб Карновскі та Гепард Хафер.

Під час засідання було обрано голову Наглядової ради. Ним став Гепард Хафер. Заступником голови обрали Сергія Лещенка.

За словами міністра інфраструктури Олександра Кубракова, ефективні вантажні перевезення, трансформація пасажирських перевезень та масштабне оновлення інфраструктури залізниці в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" є пріоритетами президента, уряду та міністерства.

"Початок роботи нової Наглядової ради "Укрзалізниці" - важливий етап для реформи корпоративного управління. З самого початку наша команда заявляла про необхідність дотримання принципів OECD, налагодження ефективної роботи Правління та Наглядової ради", - розповів Олександр Кубраков.

Він додав, що за останні півроку Міністерство та Уряд заклали гарну основу для розвитку УЗ.

"Були підвищені вантажні тарифи, налагоджені прямі закупівлі електроенергії у виробника, вирішена багаторічна проблема оподаткування земель, якими користується УЗ, стартувала десятирічна програма оновлення українського парку вантажних вагонів", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше замголови Офісу президента, координатор програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що до 2024 року в рамках програми планують електрифікувати щонайменше 500 км колій. Це забезпечить швидкісне залізничне сполучення між усіма обласними центрами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
Україна та Туреччина завтра підпишуть угоду про ЗВТ: які ще документи готують
DAILY
Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Час говорити. Що відбувається в переговорах між Україною, Росією і Заходом