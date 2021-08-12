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УЗ продовжить маршрут потягу Київ-Харків до Дня Незалежності: що зміниться

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Київ, Четвер 12 серпня 2021 18:25
УЗ продовжить маршрут потягу Київ-Харків до Дня Незалежності: що зміниться Фото: УЗ змінить маршрту потягу № 64/63 Київ-Харків до Дня Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У період святкування Дня Незалежності України "Укрзалізниця" прийняла рішення продовжити маршрут рейсу № 64/63 Київ-Харків. 20 серпня потяг курсуватиме й до Костянтинівки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

20 серпня маршрут потягу Київ-Харків, буде змінено на Київ-Костянтинівка. Залізничний транспорт відправлятиметься зі столиці о 22:55 й прибуватиме до Костянтинівки о 10:20.

"Пасажирам, які мандрують з Костянтинівки до Харкова 21 серпня, можна буде використати додатковий поїзд № 264 Костянтинівка-Харків, що відправиться з Костянтинівки о 12:30 і прибуде до Харкова о 16:54", - додає пресслужба.

Також, маршрут рейсу № 64/63 буде змінено й 25 серпня. Потяг вирушуватиме зі станції Лисичанська о 17:46 й прибуде до Києва о 06:03. Час відправки з Харкова - не зміниться.

"Пасажири, які планують поїздку з Харкова до Лисичанська на 25 серпня, можуть купити квитки на додатковий поїзд № 237 Харків-Лисичанськ, що відправиться з Харкова о 10:57 та прибуде до Лисичанська о 16:00", - відзначає пресслужба.

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