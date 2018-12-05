УЗ продовжила роботу кас вокзалу станції Київ-Пасажирський до півночі

Фото: Центральний вокзал Києва (facebook.com/JSCUkrzaliznytsia)

На вокзалі працюватиме 31 каса

Роботу квиткових кас вокзалу станції "Київ-Пасажирський" продовжили ще на дві години - до 24:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізнициі".

Як зазначається, у такому режимі на столичному вокзалі працюватиме 31 каса.

"Роботу квиткових кас вокзалу станції Київ-Пасажирський сьогодні продовжено до 24-ї години. Загалом у такому режимі на столичному вокзалі працюватиме 31 каса. До уваги тих, хто сьогодні вирішив придбати проїзний документ саме у залізничній касі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, раніше в "Укрзалізниці" повідомляли, що роботу квиткових кас вокзалу станції Київ-Пасажирський сьогодні продовжено до 22:00.

РБК-Україна повідомляло, що через перезавантаження системи 4 грудня спостерігалися випадки, коли після оплати квитків пасажири не отримували підтвердження транзакції, а квиток не надходив на електронну пошту. Для вирішення проблеми фахівці УЗ вирішили обмежити кількість підключень.

Сьогодні, 5 грудня, "Укрзалізниця" заявила, що робота сервісу замовлення квитків на поїзд онлайн booking.uz.gov.ua стабілізована. Так, пасажирам, які купували квитки ввечері 4 грудня 2018, оплатили замовлення до 19:00 години та їх транзакції були підтверджені банком, вже надіслали квитки на електронні адреси.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня, після того, як "Укрзалізниця" відкрила продаж на поїзди після 20 грудня, навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua зросло у 6 разів.