UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ продлевает маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца

Фото: УЗ продлевает маршрут поезда из Ивано-Франковска для эвакуации жителей Никополя и Марганца (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №749/750 сообщением Ивано-Франковск - Киев в Запорожье из-за повышенного спроса жителей Никополя и Марганца на выезд в более безопасные регионы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что с 1 сентября поезд будет курсировать удлиненным маршрутом из Запорожья. Он будет отправляться в 21:34. В Ивано-Франковск через Киев поезд будет прибывать на следующие сутки в 22:42.

В обратном направлении поезд будет отправляться с 3 сентября в 8:56 из Ивано-Франковска, и прибывать в Запорожье на следующие сутки в 10:10.

Поезд дополнительно будет курсировать через Марганец, Никополь, Апостолово, Кривой Рог и другие города.

Билеты уже скоро будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах.

Напомним, сегодня в Харьковской области грузовой поезд сошел с рельсов. Поэтому задерживаются несколько пассажирских поездов.

Как сообщалось ранее, в поездах УЗ пассажиры теперь могут поиграть в настольные игры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяДнепропетровская область