УЗ подовжує маршрут поїзда з Івано-Франківська для евакуації жителів Нікополя та Марганця

"Укрзалізниця" подовжує маршрут поїзда №749/750 сполученням Івано-Франківськ - Київ до Запоріжжя через підвищений попит жителів Нікополя та Марганця на виїзд до більш безпечних регіонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Укрзалізниці ".

Квитки вже скоро будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах.

Поїзд додатково курсуватиме через Марганець, Нікополь, Апостолове, Кривий Ріг та інші міста.

У зворотному напрямку, поїзд відправлятиметься з 3 вересня о 8:56 з Івано-Франківська, і прибуватиме до Запоріжжя наступної доби о 10:10.

Зазначається, що з 1 вересня поїзд курсуватиме подовженим маршрутом із Запоріжжя. Він відправлятиметься о 21:34. До Івано-Франківська через Київ поїзд прибуватиме наступної доби о 22:42.

Нагадаємо, сьогодні у Харківській області вантажний потяг зійшов з рейок. Через це затримуються кілька пасажирських поїздів.

Як повідомлялося раніше, у поїздах УЗ пасажири тепер можуть пограти у настільні ігри.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.