УЗ призначила два додаткові поїзди з Києва до Львова

Так, призначений додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, призначений також додатковий поїзд №163/164 Київ - Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58.

Зворотно зі Львова поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Зазначено, що усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.