UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ призначила два додаткові поїзди з Києва до Львова

Фото: призначила два додаткові поїзди з Києва до Львова (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

Через великий попит пасажирів на поїздки до західної України в літній сезон, "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди з Києва до Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Так, призначений додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів. Він відправлятиметься з Києва 4, 5, 6, 11, 12 та 13 серпня о 7:05 і прибуватиме до Львова о 14:49.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:37 і прибуватиме до Києва о 22:05.

Крім того, призначений також додатковий поїзд №163/164 Київ - Львів. Він відправлятиметься з Києва 11, 12 та 13 серпня о 6:28 і прибуватиме до Львова о 13:58.

Зворотно зі Львова поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:50 і прибуватиме до Києва о 22:27.

Зазначено, що усі рейси будуть виконуватись фірмовими вагонами з кондиціонуванням

Квитки на поїзди будуть доступні в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди за популярним напрямком на Закарпаття.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУкрзалізницяЛьвівпоїзди