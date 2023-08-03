УЗ назначила два дополнительных поезда из Киева во Львов

Так, назначен дополнительный поезд №191/192 Киев - Львов. Он отправляется из Киева 4, 5, 6, 11, 12 и 13 августа в 7:05 и прибывает во Львов в 14:49.

В обратном направлении из Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:37 и прибывать в Киев в 22:05.

Кроме того, назначен также дополнительный поезд №163/164 Киев - Львов. Он будет отправляться из Киева 11, 12 и 13 августа в 6.28 и прибывать во Львов в 13.58.

Обратно со Львова поезд будет отправляться в те же даты в 14:50 и прибывать в Киев в 22:27.

Все рейсы будут выполняться фирменными вагонами с кондиционированием.

Билеты на поезда будут доступны в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.