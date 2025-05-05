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УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Дніпра: коли і як курсуватиме

Понеділок 05 травня 2025 18:35
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УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Дніпра: коли і як курсуватиме Фото: УЗ призначила додатковий поїзд з Києва до Дніпра (facebook.com_ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №220/219 Київ - Дніпро на 9 та 11 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Як повідомили в УЗ, відправлення нового поїзда з Києва - о 13:44, прибуття до Дніпра - о 21:00.

У зворотному напрямку - з Дніпра о 08:10 (9 травня) та о 08:15 (11 травня), до Києва - о 16:17.

Зазначається, що поїздом можуть скористатись також мешканці Кам'янського та Сміли. Зупинка по станції імені Тараса Шевченка передбачена при слідуванні з Дніпра до Києва.

Квитки на поїзд вже у продажу в застосунку "Укрзалізниці", на сайті booking.uz.gov.ua та в касах залізничних вокзалів.

УЗ призначає додаткові поїзди

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що "Укрзалізниця" призначає вже традиційний додатковий поїзд до популярного серед українців курортного міста Трускавець. Він курсуватиме у певні дні травня.

Також через підвищений попит на подорожі до Закарпаття та у зв’язку з будівництвом євроколії між Чопом і Ужгородом, "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №213/214 "Київ - Ужгород - Київ".

Додамо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу для пасажирів послугу.

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