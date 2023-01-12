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УЗ призначила додатковий потяг зі Львова у Херсон

Фото: УЗ призначила додатковий потяг зі Львова у Херсон (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

"Укрзалізниця" розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів - Херсон, який курсуватиме з 20 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Зазначено, що потяг відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд виїжджатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Окрім того, УЗ змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ - Херсон. З 19 січня поїзд відправлятиметься з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 9:06. З Херсона поїзд відправлятиметься за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.

Квитки на новий рейс вже доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що "Укрзалізниця" внесла зміни в маршрут низки поїздів, що курсують на ділянці Кривий Ріг - Нікополь - Запоріжжя. Також було змінено розклад руху декількох із них.

Також раніше ми писали, що "Укрзалізниця" отримала 100 специальних зарядних станцій. Вони будуть розміщені на вокзалах з найбильшим пасажиропотоком.

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УкрзалізницяЛьвівХерсонпоїзди