УЗ назначила дополнительный поезд со Львова в Херсон

"Укрзализныця" расширяет сеть железнодорожного сообщения для херсонцев и назначает поезд №110/109 Львов - Херсон, который будет курсировать с 20 января.

Отмечено, что поезд будет отправляться из Львова с 20 января по четным числам в 16:12 и прибывать в Херсон в 13:27 на следующий день. Из Херсона поезд будет выезжать с 21 января по нечетным числам в 14:27 и прибывать во Львов в 10:18.

Кроме того, УЗ меняет график курсирования поезда №102/101 Киев - Херсон. С 19 января поезд будет отправляться из Киева в 22:14 и прибывать в Херсон в 9:06. Из Херсона поезд будет отправляться по новому графику с 20 января в 10:06 и прибывать в Киев в 20:22.

Билеты на новый рейс уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.