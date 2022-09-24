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УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя через Кривий Ріг

Фото: УЗ призначила додатковий потяг з Києва до Запоріжжя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

"Укрзалізниця" призначає щоденний додатковий нічний швидкий потяг №276/275 "Київ - Запоріжжя" через Кривий Ріг. Він курсуватиме, починаючи з 28 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Зворотний рейс буде зручним для жителів Нікополя та Марганця, де евакуаційні потоки досі активні, адже посадка здійснюватиметься за світлої частини доби", - йдеться в повідомленні.

Розклад потягу з Києва

  • Київ 21:36;
  • Кривий Ріг 07:12;
  • Запоріжжя 11:55.

Розклад потягу з Запоріжжя

  • Запоріжжя 14:35;
  • Марганець 16:16;
  • Нікополь 16:57;
  • Кривий Ріг 20:25;
  • Київ 05:48.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" запускає вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички. Мешканці столиці зможуть дістатися будь-якого району міста перед комендантською годиною.

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Укрзалізниця