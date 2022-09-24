RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье через Кривой Рог

Фото: УЗ назначила дополнительный поезд из Киева в Запорожье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" назначает ежедневный дополнительный ночной скорый поезд №276/275 "Киев - Запорожье" через Кривой Рог. Он будет курсировать, начиная с 28 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ.

"Обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться во время светлой части суток", - говорится в сообщении.

Расписание поезда из Киева

  • Киев 21:36;
  • Кривой Рог 07:12;
  • Запорожье 11:55.

Расписание поезда из Запорожья

  • Запорожье 14:35;
  • Марганец 16:16;
  • Никополь 16:57;
  • Кривой Рог 20:25;
  • Киев 05:48.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запускает вечерние рейсы на маршруте Киевской кольцевой электрички. Жители столицы смогут добраться в любой район города перед комендантским часом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця