УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Одеси

"Укрзалізниця" запускає додаткові "Інтерсіті" сполученням Київ-Одеса. Вони будуть курсувати до кінця серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Відзавтра "Інтерсіті" до Одеси курсуватиме додатково 24 та 30 липня, а також 1, 7, 13, 15, 21, 27 і 29 серпня за таким графіком:
У ці дні на маршруті курсуватиме поїзд українського виробництва "Тарпан", що дозволить збільшити пропозицію місць на цьому напрямку приблизно на 50% порівняно зі звичайними рейсами.
Квитки на всі рейси будуть доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, у чат-боті та в касах вокзалів.
Нагадаємо, що УЗ ініціювала оновлення до правил перевезення тварин у поїздах.
Крім того, "Укрзалізниця" змінила час відкриття онлайн-продажів на міжнародні поїзди.
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