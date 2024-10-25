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УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Рахова: що відомо

Фото: УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Рахова (facebook.com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

УЗ призначила додаткові поїзди з Києва до Львова та Рахова. Потяг вирушить зі столиці до Львова та Рахова вже 28 та 30 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Призначили додатковий поїзд №245/246 Київ - Рахів, який відправлятиметься з Києва 30 жовтня о 15:58 та прибуватиме до Рахова о 8:55. В зворотному напрямку, з Рахова, поїзд відправлятиметься 31 жовтня о 16:43 та прибуватиме до Києва 1 листопада о 8:55", - йдеться у повідомленні.

Також призначили додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів відправиться з Києва 28 жовтня о 8:18 та 3 листопада о 10:18 та прибуде до Львова о 16:12 та 17:03 відповідно. 

"Зі Львова поїзд відправиться 28 жовтня о 14:14 та 3 листопада об 11:33 та прибуде до Києва о 21:33 та 18:10 відповідно. Квитки на поїзди будуть доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів", - додали у компанії.

Додаткові поїзди від УЗ

Нещодавно "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди на шкільні канікули для дитячих груп та інших пасажирів за найпопулярнішими напрямками.

Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Ужгорода та Львова.

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КиївУкрзалізницяЛьвівПоїзди