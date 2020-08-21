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У поїздах з'явиться воєнізована охорона

Україна, П'ятниця 21 серпня 2020 21:19
У поїздах з'явиться воєнізована охорона
Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитро Левицький

Поки що воєнізована охорона буде супроводжувати 10 пар поїздів

Наприкінці серпня воєнізована охорона "Укрзалізниці" почне забезпечувати безпеку у пасажирських поїздах. УЗ досі не отримала відповіді від Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції.

Про це в "Укрзалізниці" заявили у відповідь на запит "Суспільного".

В компанії розповіли, що наприкінці серпня стартує пілотний проект, в рамках якого співробітники воєнізованої охорони будуть супроводжувати десять пар пасажирських поїздів. Вони діятимуть спільно з поїзною бригадою у разі порушень пасажирами правил поведінки.

"Ми зверталися до поліції з проханням супроводжувати поїзди. Ніякої відповіді впродовж довгого часу не отримували. Тому це буде воєнізована охоронна, звичайно ж коштом УЗ. На цьому етапі ми обирали ті потяги, які, на нашу думку, мають найбільший попит, або ті, де часті випадки", - пояснили в УЗ.

Нагадаємо, питання забезпечення безпеки у поїздах було піднято після нападу на жінку у потязі Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався до чужого купе та почав бити пасажирку, намагаючись її згвалтувати. Після цього УЗ звернулася до МВС та Нацполіції з проханням забезпечити безпеку в поїздах.

Додамо, що співробітників УЗ, які не змогли запобігти нападу на пасажирку, звільнили відразу ж після інциденту.

Присутність охорони в поїздах може вплинути на вартість квитків, припускав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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