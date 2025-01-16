УЗ прискорює низку поїздів до Одеси: нові графіки

"Укрзалізниця" з 27 січня прискорює низку поїздів в напрямку Одеси на 2-3 години. Також призначила зупинки у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Поїзди №51/52, №53/54, №253/254, №147/148 тепер зупинятимуться на станції Одеса-Східна, що обслуговує житловий масив ім. Котовського.

Зворотно з Одеси о 22:29 (раніше 19:52), прибуття до Харкова о 09:21 (раніше 09:57.

Відправлення з Харкова о 20:20 (раніше 17:55), прибуття в Одесу о 07:12 (раніше 07:59)

Зворотно з Одеси о 19:50 (замість 17:24), прибуття до Києва о 09:02

Відправлення з Києва о 17:25, прибуття в Одесу о 06:15 (раніше 08:17)

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Кривий Ріг о 11:44. Прискорення: 1 год. 59 хв.

Відправлення з Кривого Рогу о 18:03, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Дніпро об 11:11. Прискорення: 1 год. 59 хв.

Відправлення з Дніпра о 18:07, прибуття в Одесу о 05:25 (замість 07:29). Прискорення: 2 год. 04 хв.

Зворотно з Одеси о 23:18 (замість 21:19), прибуття в Запоріжжя о13:30. Прискорення: 1 год. 59 хв.

"Завершуємо ремонт залізничної інфраструктури та з 27 січня прискорюємо низку поїздів на Одеському напрямку на 2-3 години, а ще - призначаємо зупинки на у Миколаївській області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно "Укрзалізниця" пришвидшила на 40 хвилин - в обох напрямках - денний регіональний поїзд №824/823 сполученням "Дніпро - Харків".

Також раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.

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