В "Укрзализныце" обнаружили растрату более 50 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Было выявлено растрату 50,9 млн гривен

Во время внеплановой проверки департаментом внутреннего аудита подразделения "Вагонный участок станции Киев - Пассажирский" было выявлено сокрытие 50,9 млн гривен, которые начислялись в качестве премии, единовременные поощрения и материальная помощь отдельным работникам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе "Укрзализныци".

Сообщатся, что во время проверки были выявлены факты, когда некоторым работникам выплачивалась материальная помощь на оздоровление при выходе в ежегодный отпуск в размере двух окладов, а также дважды, трижды в год.

"Например, руководитель этого вагонного участка за своим заявлением безосновательно получил материальной помощи на оздоровление в июле 2018 года в размере двух окладов — на общую сумму 45100 грн", - рассказали в "Укрзализныци".

Также в ходе проверки был выявлен факт выделения более 165 тыс. гривен в виде премий и поощрений главному бухгалтеру, которая отсутствовала в момент выплаты и фиктично находясь на больничном, в ежегодном или учебной отпуске.

Также было установлено, что бывший руководитель Вагонного участка и главный бухгалтер не контролировали начисление заработной платы согласно действующего законодательства.

"Они своими устными указаниями заставляли своих подчиненных работников проводить начисление средств без соответствующих нормативных документов, оформленных надлежащим образом, а в случае отказа от выполнения поставленных ими задач угрожали увольнением или физической расправой", - заявили в "Укрзализныци".

Они сообщили, что все материалы проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что заместителя гендиректора "Киевзеленстроя" подозревают в присвоении госсредств. Средства выделялись на замену забора вокруг зеленой зоны на одной из улиц в Шевченковском районе.