УЗ приостанавливает продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области

"Укрзализныця" приостанавливает продажу билетов на поезда в Черновицкую и Житомирскую области. Такое ограничение будет действовать как минимум с 7 по 12 марта.

"В соответствии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно "красных" карантинных зон "Укрзализныця" приостановит продажу билетов в Черновицкую и Житомирскую области", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в выше указанных регионах будет ограничена высадка и посадка пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 7 марта включительно. Однако до 6 марта пассажиры с приобретенными билетами смогут без препятствий добраться до места назначения.