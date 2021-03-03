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УЗ призупиняє продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей

Автор: Андрій Козловський

"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на потяги до Чернівецької та Житомирської областей. Таке обмеження буде діяти щонайменше з 7 по 12 березня.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо "червоних" карантинних зон, "Укрзалізниця" призупинить продаж квитків до Чернівецької та Житомирської областей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також зазначили, що у вище зазначених регіонах буде обмежена висадка та посадка пасажирів з уже придбаними квитками на дати після 7 березня включно. Однак до 6 березня пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод дістатися до місця призначення залізницею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" припинила продаж на поїзди, які їдуть в Івано-Франківську область і назад. Продавати квитки не будуть до 12 березня.

Також відомо, що з п'ятниці, 26 лютого, в Івано-Франківській області заборонена посадка і висадка пасажирів. Зокрема, на регулярні і не регулярні рейси міжобласного сполучення залізничним, авіаційним та автомобільним транспортом.

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