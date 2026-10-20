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В УЗ пояснили, чому ціна квитка може змінюватися після вибору місця

16:39 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
Від чого залежить вартість квитків на УЗ (колаж РБК-Україна)

Вартість квитка на один і той самий потяг може відрізнятися залежно від типу вагона, дня тижня та обраного місця. В Укрзалізниці пояснили, чому ціна в застосунку змінюється після переходу до вибору місць.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на пояснення пресслужби УЗ у соцмережі Threads.

Як формується ціна квитка

Приводом для пояснення стала скарга пасажирки в Threads. Вона звернула увагу на різницю між ціною, яку бачила під час пошуку квитків на потяг Одеса - Харків, і вартістю після переходу до вибору місця.

За її словами, у вагоні люкс застосунок показував 1199 гривень, а в купе - 633 гривні. Водночас під час вибору місця відображалася інша сума - 923 гривні.

Ціни на квитки УЗ (фото: threads.com/@mira_sphinks)

В Укрзалізниці пояснили, що під час пошуку застосунок спочатку показує найнижчу доступну вартість квитка. Остаточна сума залежить від вагона та місця, яке обирає пасажир.

На ціну також впливають день тижня, календарний період, коефіцієнт фірмовості поїзда та клас вагона. Тому квитки на той самий маршрут можуть коштувати по-різному залежно від дати поїздки та обраного місця.

Зокрема, у пікові дні, наприклад у неділю, вартість квитка може бути вищою.

Читайте також про те, що влітку 2026-го "Укрзалізниця" повідомила, чи планує підвищувати ціни на квитки і що саме формує їхню вартість.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" анонсувала скасування кількох поїздів у західному напрямку з 20 жовтня.

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