В УЗ пояснили, чому ціна квитка може змінюватися після вибору місця

Як формується ціна квитка

Приводом для пояснення стала скарга пасажирки в Threads. Вона звернула увагу на різницю між ціною, яку бачила під час пошуку квитків на потяг Одеса - Харків, і вартістю після переходу до вибору місця.

За її словами, у вагоні люкс застосунок показував 1199 гривень, а в купе - 633 гривні. Водночас під час вибору місця відображалася інша сума - 923 гривні.

Ціни на квитки УЗ (фото: threads.com/@mira_sphinks)

В Укрзалізниці пояснили, що під час пошуку застосунок спочатку показує найнижчу доступну вартість квитка. Остаточна сума залежить від вагона та місця, яке обирає пасажир.

На ціну також впливають день тижня, календарний період, коефіцієнт фірмовості поїзда та клас вагона. Тому квитки на той самий маршрут можуть коштувати по-різному залежно від дати поїздки та обраного місця.

Зокрема, у пікові дні, наприклад у неділю, вартість квитка може бути вищою.