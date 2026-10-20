В УЗ объяснили, почему цена билета может меняться после выбора места

Стоимость билета на один и тот же поезд может отличаться в зависимости от типа вагона, дня недели и выбранного места. В Укрзализныце объяснили, почему цена в приложении изменяется после перехода к выбору мест.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на объяснение пресс-службы УЗ в соцсети Threads.
Поводом для пояснения стала жалоба пассажирки в Threads. Она обратила внимание на разницу между ценой, которую видела при поиске билетов на поезд Одесса - Харьков, и стоимостью после перехода к выбору места.
По ее словам, в вагоне люкс приложение показывало 1 199 гривен, а в купе - 633 гривны. В то же время при выборе места отражалась другая сумма - 923 гривны.
В Укрзализныце пояснили, что при поиске приложение сначала показывает низкую доступную стоимость билета. Окончательная сумма зависит от вагона и места, которое выбирает пассажир.
На стоимость также влияют день недели, календарный период, коэффициент фирменности поезда и класс вагона. Поэтому билеты на тот же маршрут могут стоить по-разному в зависимости от даты поездки и выбранного места.
В частности, в пиковые дни, например в воскресенье, стоимость билета может быть выше.
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