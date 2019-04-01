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УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки

Новости » Экономика    01.04.2019 - 08:27
УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки
Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тарифы выросли на уровень роста цен в промышленности

Тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом с 30 апреля 2019 года повышены на уровень индекса цен производителей промышленной продукции за прошлый год, то есть на 14,2%. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Как отметили в пресс-службе, "Укрзализныця" уже предложила участникам рынка регулярную индексацию, которая будет происходить ежеквартально с фактическими изменениями индекса цен производителей промышленной продукции.

"Новая концепция тарифообразования на железнодорожном транспорте должна быть разработана Укрзализныцей совместно с участниками рынка до 1-го июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, финансовым планом "Укрзализныци" предусмотрено повышение тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом с апреля 2019 года на 14,2% - на уровень индекса цен производителей промышленной продукции по 2018 год.

Напомним "Укрзализниця" в течение 2019 года планирует с 1 апреля повысить тарифы на пассажирские перевозки - на 13-21% - в зависимости от категории поезда и типа вагона.

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