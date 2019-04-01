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УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення

Новини » Економіка    01.04.2019 - 08:27
УЗ підвищила тарифи на вантажні перевезення
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тарифи зросли на рівень зростання цін в промисловості

Тариф на перевезення вантажів залізничним транспортом з 30 квітня 2019 року підвищено на рівень індексу цін виробників промислової продукції за минулий рік, тобто на 14,2%. Про це повідомляє прес-служба АТ "Укрзалізниця".

Як зазначили в прес-службі, "Укрзалізниця" вже запропонувала учасникам ринку регулярну індексацію, що відбуватиметься щоквартально за фактичними змінами індексу цін виробників промислової продукції.

"Нова концепція тарифоутворення на залізничному транспорті має бути розроблена Укрзалізницею спільно з учасниками ринку до 1-го липня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовим планом "Укрзалізниці" передбачено підвищення тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом з квітня 2019 року на 14,2% - на рівень індексу цін виробників промислової продукції за 2018 рік.

Нагадаємо "Укрзалізниця" протягом 2019 року планує з 1 квітня підвищити тарифи на пасажирські перевезення - на 13-21% - в залежності від категорії поїзда і типу вагона.

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