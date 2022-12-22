УЗ повідомляє про зміну маршруту потяга Запоріжжя-Київ: що відомо

Потяг №276 Запоріжжя - Київ затримується та надалі прослідує за зміненим маршрутом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
В пресслужбі повідомили, що зміни відбудуться через відсутність напруги в контактній мережі.
В УЗ наголосили, що пасажири, які мали сісти на цей рейс по станціям Нікополь, Чортомлик та Апостолове, будуть підхоплені іншим рейсом і потім пересаджені на поїзд №75 Кривий Ріг -Київ.
"Просимо пасажирів уважно слідкувати за оголошеннями на вокзалах", - додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, на період новорічних свят "Укрзалізниця" призначила поїзд №745/746 Київ - Славське, який доставить пасажирів до гір та повернеться до столиці до початку комендантської години.
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