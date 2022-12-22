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УЗ сообщает об изменении маршрута поезда Запорожье-Киев: что известно

Фото: УЗ сообщает об изменениях маршрута Запорожья - Киев (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Поезд №276 Запорожье – Киев задерживается и в дальнейшем следует по измененному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В пресс-службе сообщили, что изменения произойдут из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

В УЗ подчеркнули, что пассажиры, которые должны были сесть на этот рейс по станциям Никополь, Чортомлык и Апостолово, будут подхвачены другим рейсом и затем пересажены на поезд №75 Кривой Рог - Киев.

"Просим пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах", – добавили в "Укрзализныце".

Напомним, на период новогодних праздников "Укрзализныця" назначила поезд №745/746 Киев-Славское, который доставит пассажиров к горам и вернется в столицу к началу комендантского часа.

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Укрзализныця