УЗ сообщает об изменении маршрута поезда Запорожье-Киев: что известно

Поезд №276 Запорожье – Киев задерживается и в дальнейшем следует по измененному маршруту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

В пресс-службе сообщили, что изменения произойдут из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

В УЗ подчеркнули, что пассажиры, которые должны были сесть на этот рейс по станциям Никополь, Чортомлык и Апостолово, будут подхвачены другим рейсом и затем пересажены на поезд №75 Кривой Рог - Киев.

"Просим пассажиров внимательно следить за объявлениями на вокзалах", – добавили в "Укрзализныце".