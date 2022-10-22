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УЗ повідомила про затримку деяких потягів через знеструмлення внаслідок обстрілів: список

Фото: УЗ повідомила про затримку деяких потягів через знеструмлення внаслідок обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через атаку російських окупантів по енергетичній інфраструктурі 22 жовтня деякі ділянки залізниці лишаються знеструмленими. Наразі відомо про затримку чотирьох рейсів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Зазначається, що поїзди слідують під резервними тепловозами.

З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:

  • №81 Київ - Ужгород;
  • №1 Харків - Івано-Франківськ;
  • №119 Запоріжжя - Львів;
  • №755 Київ - Луцьк.

Укрзалізниця нагадує, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, а пасажири очікують в укриттях.

У разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.

Сьогодні російські окупанти знову вдались до масованого удару по Україні. Все, що відомо про ранковий обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.

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Укрзалізниця