УЗ повідомила про затримку деяких потягів через знеструмлення внаслідок обстрілів: список
Через атаку російських окупантів по енергетичній інфраструктурі 22 жовтня деякі ділянки залізниці лишаються знеструмленими. Наразі відомо про затримку чотирьох рейсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Зазначається, що поїзди слідують під резервними тепловозами.
З-поміж 55 поїздів, що наразі в дорозі, із затримкою на півгодини прямують рейси:
- №81 Київ - Ужгород;
- №1 Харків - Івано-Франківськ;
- №119 Запоріжжя - Львів;
- №755 Київ - Луцьк.
Укрзалізниця нагадує, що під час тривоги посадка й висадка на вокзалах здійснюються через підземні переходи за їх наявності, а пасажири очікують в укриттях.
У разі спізнення на рейс через тривогу, дозволяється посадка з тим же квитком на наступний поїзд у тому ж напрямку.
Сьогодні російські окупанти знову вдались до масованого удару по Україні. Все, що відомо про ранковий обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Окрім того, жителі низки областей залишилися без електроенергії та частково - без водопостачання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.