УЗ сообщила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания в результате обстрелов: список

Из-за атаки российских оккупантов по энергетической инфраструктуре 22 октября некоторые участки железной дороги остаются обесточенными. На данный момент известно о задержке четырех рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу " Укрзализныци ".

Сообщается, что поезда следуют под резервными тепловозами.

Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

№81 Киев - Ужгород;

№1 Харьков - Ивано-Франковск;

№119 Запорожье - Львов;

№755 Киев - Луцк.

Укрзализныця напоминает, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, а пассажиры ожидают в укрытиях.

В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.