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УЗ сообщила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания в результате обстрелов: список

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Суббота 22 октября 2022 11:02
УЗ сообщила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания в результате обстрелов: список Фото: УЗ сообщила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания в результате обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за атаки российских оккупантов по энергетической инфраструктуре 22 октября некоторые участки железной дороги остаются обесточенными. На данный момент известно о задержке четырех рейсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что поезда следуют под резервными тепловозами.

Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:

  • №81 Киев - Ужгород;
  • №1 Харьков - Ивано-Франковск;
  • №119 Запорожье - Львов;
  • №755 Киев - Луцк.

Укрзализныця напоминает, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, а пассажиры ожидают в укрытиях.

В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.

Сегодня российские оккупанты снова прибегли к массированному удару по Украине. Все, что известно о утреннем обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.

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Укрзализныця
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