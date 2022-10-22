УЗ сообщила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания в результате обстрелов: список
Из-за атаки российских оккупантов по энергетической инфраструктуре 22 октября некоторые участки железной дороги остаются обесточенными. На данный момент известно о задержке четырех рейсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Сообщается, что поезда следуют под резервными тепловозами.
Из 55 поездов, которые сейчас в пути, с задержкой на полчаса следуют рейсы:
- №81 Киев - Ужгород;
- №1 Харьков - Ивано-Франковск;
- №119 Запорожье - Львов;
- №755 Киев - Луцк.
Укрзализныця напоминает, что во время тревоги посадка и высадка на вокзалах производятся через подземные переходы при их наличии, а пассажиры ожидают в укрытиях.
В случае опоздания на рейс из-за тревоги разрешается посадка с тем же билетом на следующий поезд в том же направлении.
Сегодня российские оккупанты снова прибегли к массированному удару по Украине. Все, что известно о утреннем обстреле - читайте в материале РБК-Украина.
Кроме того, жители ряда областей остались без электроэнергии и частично - без водоснабжения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.