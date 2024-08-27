UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

УЗ повідомила про затримку декількох поїздів: що відомо

Фото: поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 26 серпня, через обрив контактної мережі поблизу міста Бердичів виникла затримка чотирьох поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зокрема, мова йде про поїзди:

  • №80 Львів - Дніпро;
  • №756 Луцьк - Київ;
  • №120/94 Дорогуськ - Дніпро/Хелм - Харків;
  • №63/112 Львів - Харків/Ізюм.

Оскільки прибуття поїздів до Києва очікується в комендантську годину, "Укрзалізниця" відкриє всі зали очікування для безкоштовного перебування до ранку. Крім того, УЗ забезпечить можливість зробити всі необхідні пересадки.

"Працюємо з КМДА по організації автобусних трансферів, будемо запрошувати пасажирів на розвозку по мірі наявності автобусів. Просимо вибачення за форс-мажорні незручності", - додали в "Укрзалізниці" о 23:21.

Нагадаємо, що 26 серпня країна-агресор Російська Федерація здійснила масштабний обстріл України. Зокрема, запустила 127 ракет та 109 дронів.

Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте через знеструмлення у декількох областях України через масштабну атаку РФ стало відомо про затримку поїздів. В УЗ розповіли, що на колії було виведено резервні тепловози.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяВійна в Україні