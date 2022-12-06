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УЗ попереджає про затримку 15 потягів: які запізнюються найбільше

Фото: УЗ попереджає про затримку 15 потягів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 6 грудня із затримкою рухаються 15 потягів. Деякі запізнюються на чотири години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

"Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка. Наразі 15 потягів затримуються на понад пів години", - йдеться в повідомленні.

За інформацією перевізника, найбільшу затримку мають:

  • №191/192 Одеса - Краматорськ (+3 год 59 хв);
  • №91/92 Одеса - Харків (+3 год 59 хв);
  • №101/102 Херсон - Київ (+1 год 50 хв);
  • №25/26 Одеса - Рахів (+1 год 02 хв).

"Пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організовано розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій "Фортеці незламності", - додають в УЗ.

Нагадаємо, раніше ми писали, що внаслідок тимчасового знеструмлення, яке виникло через масовані ракетні атаки, ряд поїздів "Укрзалізниці" рухається із затримкою.

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