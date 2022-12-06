УЗ предупреждает о задержке 15 поездов: какие больше всего опаздывают

"Имеем напряжение на всех участках, поэтому "вытягиваем" вчерашние опоздания и возвращаемся к графику. Сейчас 15 поездов задерживаются более чем на полчаса", - говорится в сообщении.

По информации перевозчика, наибольшую задержку:

№191/192 Одесса - Краматорск (+3 ч 59 мин);

№91/92 Одесса - Харьков (+3 ч 59 мин);

№101/102 Херсон - Киев (+1 ч 50 мин);

№25/26 Одесса - Рахов (+1 ч. 02 мин).

"Пассажирам, прибывшим ночью (в частности из краматорского рейса в Киев) организована развозка автобусом по городу, пересадки на ближайшие удобные рейсы и удобное ожидание в теплой "Крепости несокрушимости", - добавляют в УЗ.

Напомним, ранее мы писали, что в результате временного обесточивания, возникшего из-за массированных ракетных атак, ряд поездов "Укрзализныци" движется с задержкой.

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