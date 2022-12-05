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В УЗ попередили про затримку потягів через знеструмлення: номери рейсів

Фото: в УЗ попередили про затримку потягів через знеструмлення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок тимчасового знеструмлення низка потягів "Укрзалізниці" рухається із затримкою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - пише пресслужба.

Внаслідок знеструмлення з затримкою рухаються рейси:

  • №712 Київ - Краматорськ - 1 год;
  • №111 Київ - Ізюм - 1 год 33 хв.

"Нагадуємо, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка", - додає пресслужба.

Оновлено о 15:33

Наразі більшість рейсів курсує за графіком.

Водночас із затримкою продовжують рухатись потяги:

  • №712 Київ - Краматорськ - 1 год 40 хв;
  • №749 Київ - Ужгород - 36 хв.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару.

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