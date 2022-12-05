В УЗ попередили про затримку потягів через знеструмлення: номери рейсів

Внаслідок тимчасового знеструмлення низка потягів "Укрзалізниці" рухається із затримкою.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
"Поїзди продовжують рух, резервні локомотиви "Укрзалізниці" перебувають у готовності, посадка та висадка триває через підземні переходи", - пише пресслужба.
Внаслідок знеструмлення з затримкою рухаються рейси:
"Нагадуємо, що пасажири, які пропустять свій рейс через повітряну тривогу та зупинку громадського транспорту на шляху до вокзалів, мають можливість скористатися наступним рейсом у тому ж напрямку без зміни квитка", - додає пресслужба.
Оновлено о 15:33
Наразі більшість рейсів курсує за графіком.
Водночас із затримкою продовжують рухатись потяги:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про масштабну повітряну тривогу в Україні сьогодні, 5 грудня. Українців попередили про загрозу ракетного удару.
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