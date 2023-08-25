УЗ попередила про зміни в русі потягів з та до Харкова: список рейсів
У Полтавській області сьогодні, 25 серпня, зійшов з рейок поїзд із вантажними вагонами. Через це затримується низка рейсів на харківському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"У зв’язку зі сходженням вантажних вагонів в Полтавській області, низка рейсів харківського напрямку прямуватиме резервним маршрутом", - йдеться у повідомленні.
Це означає затримки наступних поїздів:
- 711 Краматорськ-Київ;
- 723 Харків-Київ;
- 724 Київ-Харків;
- 21 Харків-Львів;
- 22 Львів-Харків;
- 17 Харків-Ужгород;
- 73 Харків-Перемишль;
- 93 Харків-Хелм.
Зазначається, що орієнтовний час у дорозі може збільшитися на близько 4 годин.
Важлива інформація для пасажирів
"Важливо: у зв'язку з об'їздом, поїзди прямуватимуть через станцію Полтава-Південна замість станції Полтава-Київська", - зазначили в "Укрзалізниці".
Також усі зали очікування вокзалів Києва та Харкова будуть відкриті для пасажирів, що вимушено прибуватимуть у комендантську годину.
Корисна інформація від "Укрзалізниці"
Компанія "Укрзалізниця" запустила додаткові рейси потягів на популярні напрямки в період 31 серпня та 1, 2 та 3 вересня.
Також у зв'язку з частими збоями у русі потягів в Угорщині компанія "Укрзалізниця" оголосила про скорочення маршруту потягу Київ-Відень.
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