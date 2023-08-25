УЗ предупредила об изменениях в движении поездов из и в Харьков: список рейсов
В Полтавской области сегодня, 25 августа, сошел с рельсов поезд с грузовыми вагонами. Из-за этого задерживается ряд рейсов на харьковском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом", - говорится в сообщении.
Это означает задержку следующих поездов:
- 711 Краматорск-Киев;
- 723 Харьков-Киев;
- 724 Киев-Харьков;
- 21 Харьков-Львов;
- 22 Львов-Харьков;
- 17 Харьков-Ужгород;
- 73 Харьков-Перемышль;
- 93 Харьков-Хелм.
Отмечается, что ориентировочное время в пути может увеличиться на около 4 часов.
Важная информация для пассажиров
"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", - отметили в "Укрзализныце".
Также все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно будут прибывать в комендантский час.
Полезная информация от "Укрзализныци"
Компания "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы поездов на популярные направления в период 31 августа и 1, 2 и 3 сентября.
Также в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.
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