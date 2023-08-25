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УЗ предупредила об изменениях в движении поездов из и в Харьков: список рейсов

Украина, Пятница 25 августа 2023 15:46
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УЗ предупредила об изменениях в движении поездов из и в Харьков: список рейсов Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Полтавской области сегодня, 25 августа, сошел с рельсов поезд с грузовыми вагонами. Из-за этого задерживается ряд рейсов на харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"В связи со сходом грузовых вагонов в Полтавской области, ряд рейсов харьковского направления будет следовать резервным маршрутом", - говорится в сообщении.

Это означает задержку следующих поездов:

  • 711 Краматорск-Киев;
  • 723 Харьков-Киев;
  • 724 Киев-Харьков;
  • 21 Харьков-Львов;
  • 22 Львов-Харьков;
  • 17 Харьков-Ужгород;
  • 73 Харьков-Перемышль;
  • 93 Харьков-Хелм.

Отмечается, что ориентировочное время в пути может увеличиться на около 4 часов.

Важная информация для пассажиров

"Важно: в связи с объездом, поезда будут следовать через станцию Полтава-Южная вместо станции Полтава-Киевская", - отметили в "Укрзализныце".

Также все залы ожидания вокзалов Киева и Харькова будут открыты для пассажиров, которые вынужденно будут прибывать в комендантский час.

Полезная информация от "Укрзализныци"

Компания "Укрзализныця" запустила дополнительные рейсы поездов на популярные направления в период 31 августа и 1, 2 и 3 сентября.

Также в связи с частыми сбоями в движении поездов в Венгрии компания "Укрзализныця" объявила о сокращении маршрута поезда Киев-Вена.

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