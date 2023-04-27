УЗ попередила про збої в роботі онлайн-сервісів: як придбати квитки

"Приносимо вибачення, застосунок і чат-бот Укрзалізниці тимчасово недоступні з технічних причин. Ми вже задіяли найкращих спеціалістів, залізничну магію і багато чаю, тож скоро все працюватиме", - йдеться в заяві.

Однак, в компанії повідомили, що поїзди продовжують курсувати за розкладом, а квитки доступні у касах та на сайті "Укрзалізниці".

Нагадаємо, з 28 квітня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області.

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