Не тільки евакуаційні. УЗ відновлює рух потягів до Покровська (дата та розклад)
З 28 квітня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області вперше з початку війни. До цього з міста можна було виїхати лише на евакуаційних потягах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"Раніше звідти курсували лише евакуаційні поїзди. А квитки продавалися виключно на рейси з Покровська до Львова та Києва й на приміське сполучення з Дніпром", - йдеться в повідомленні.
З 28 квітня розпочнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складів рейсів:
• 86/234-233/85 Львів - Покровськ - Львів
Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 із прибуттям о 12:44.
• 80/234-233/79 Київ - Покровськ - Київ
Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00. У зворотному напрямку потяг вирушить о 14:15 і прибуде о 05:54..
Нагадаємо, з 8 квітня між Краматорськом та Львовом почав курсувати новий потяг. "Укрзалізниця" запустила рух №104/103.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.