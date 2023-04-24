Не тільки евакуаційні. УЗ відновлює рух потягів до Покровська (дата та розклад)

З 28 квітня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області вперше з початку війни. До цього з міста можна було виїхати лише на евакуаційних потягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"Раніше звідти курсували лише евакуаційні поїзди. А квитки продавалися виключно на рейси з Покровська до Львова та Києва й на приміське сполучення з Дніпром", - йдеться в повідомленні.

З 28 квітня розпочнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складів рейсів:



• 86/234-233/85 Львів - Покровськ - Львів



Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 із прибуттям о 12:44.



• 80/234-233/79 Київ - Покровськ - Київ



Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00. У зворотному напрямку потяг вирушить о 14:15 і прибуде о 05:54..