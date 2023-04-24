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Не тільки евакуаційні. УЗ відновлює рух потягів до Покровська (дата та розклад)

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Донбас, Понеділок 24 квітня 2023 16:30
Не тільки евакуаційні. УЗ відновлює рух потягів до Покровська (дата та розклад) Фото: потяги до Покровська Донецької області почнуть курсувати з 28 квітня зі Львова та Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

З 28 квітня "Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на регулярні рейси з міста Покровськ Донецької області вперше з початку війни. До цього з міста можна було виїхати лише на евакуаційних потягах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Раніше звідти курсували лише евакуаційні поїзди. А квитки продавалися виключно на рейси з Покровська до Львова та Києва й на приміське сполучення з Дніпром", - йдеться в повідомленні.

З 28 квітня розпочнуть курсувати безпересадкові групи вагонів у складів рейсів:

86/234-233/85 Львів - Покровськ - Львів

Відправлення зі Львова щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00. Зворотний рейс о 14:15 із прибуттям о 12:44.

80/234-233/79 Київ - Покровськ - Київ

Відправлення зі столиці щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00. У зворотному напрямку потяг вирушить о 14:15 і прибуде о 05:54..

Нагадаємо, з 8 квітня між Краматорськом та Львовом почав курсувати новий потяг. "Укрзалізниця" запустила рух №104/103.

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Укрзалізниця Покровск
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