УЗ предупредила о сбоях в работе онлайн-сервисов: как купить билеты

"Приносим извинения, приложение и чат-бот Укрзализныци временно недоступны по техническим причинам. Мы уже задействовали лучших специалистов, железнодорожную магию и много чая, поэтому скоро все будет работать", - говорится в заявлении.

Однако, в компании сообщили, что поезда продолжают курсировать по расписанию, а билеты доступны в кассах и на сайте "Укрзализныци".

Напомним, с 28 апреля "Укрзализныця" открывает продажу билетов на регулярные рейсы из города Покровск Донецкой области.

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