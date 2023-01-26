УЗ попередила про затримку поїздів західного напрямку через відключення електрики

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 30 хвилин і більше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
Зокрема, затримуються:
Крім того, у зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці УЗ організовує пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ-— Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково.
"Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами", - йдеться в повідомленні.
При цьому київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, додали в прес-службі.
Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить Україною понад 30 ракет.
При цьому у низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.