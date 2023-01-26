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УЗ попередила про затримку поїздів західного напрямку через відключення електрики

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Україна, Четвер 26 січня 2023 09:59
УЗ попередила про затримку поїздів західного напрямку через відключення електрики Фото: УЗ попередила про затримку двох поїздів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні 2 із 70 рейсів "Укрзалізниці" затримуються на 30 хвилин і більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зокрема, затримуються:

  • №43/44 Івано-Франківськ - Київ (+1:08);
  • №743/744 Київ - Львів (+0:46).

Крім того, у зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці УЗ організовує пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ-— Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково.

"Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами", - йдеться в повідомленні.

При цьому київська кільцева електричка курсує чітко за графіком, додали в прес-службі.

Нагадаємо, зранку 26 січня в Україні оголошено повітряну тривогу. Росія підняла в повітря шість бомбардувальників Ту-95. Очікується, що РФ випустить Україною понад 30 ракет.

При цьому у низці областей превентивно відключають світло через високу ракетну загрозу.

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