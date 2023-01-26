УЗ предупредила о задержке поездов западного направления из-за отключений электричества
Из-за обесточивания отдельных участков по Украине 2 из 70 рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 30 минут и больше.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ .
В частности, задерживаются:
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев (+1:08);
- №743/744 Киев - Львов (+0:46).
Кроме того, в связи с повреждениями контактной сети на железной дороге УЗ организует пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев - Краматорск в спальных вагонов под резервным тепловозом. Обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно.
"Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами", - говорится в сообщении.
При этом киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику, добавили в пресс-службе.
Напомним, утром 26 января в Украине объявлена воздушная тревога. Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит Украину более 30 ракет.
При этом в ряде областей превентивно отключают свет из-за высокой ракетной угрозы.