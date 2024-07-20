УЗ попередила про затримку низки поїздів через обстріл залізниці

Працівники залізниці досі продовжують ремонт уражених ділянок в Харківській області, однак рух вже відкрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізниця".
В компанії пояснили, що всі відхилення від графіку оновлюються в онлайн-режимі на сайті.
"B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами", - пояснили в "Укрзалізниці".
Крім того, через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків - Львів, буде затримано поїзд №816 Львів - Рахів для пересадки групи пасажирів.
Нагадаємо, що сьогодні вночі російські окупанти атакували залізницю у Харківській області. Зокрема четверо залізничників отримали поранення. Водночас також пошкоджені будівлі та рухомий склад.
Детальніше про наслідки нічної атаки ворога по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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