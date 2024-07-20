УЗ попередила про затримку низки поїздів через обстріл залізниці

В компанії пояснили, що всі відхилення від графіку оновлюються в онлайн-режимі на сайті.

"B результаті спричинених обстрілами затримок, обидва поїзди з Краматорська прибудуть до Києва в районі опівночі. Розвозку по місту в комендантську годину забезпечимо автобусами", - пояснили в "Укрзалізниці".

Крім того, через запізнення поїзда №63/111 Ізюм, Харків - Львів, буде затримано поїзд №816 Львів - Рахів для пересадки групи пасажирів.