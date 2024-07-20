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УЗ предупредила о задержке ряда поездов из-за обстрела железной дороги

Фото: железнодорожники продолжают ремонт пораженных участков (facebook.com Ministry for restoration)
Автор: Карина Левицкая

Работники железной дороги до сих пор продолжают ремонт пораженных участков в Харьковской области, однако движение уже открыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныця".

В компании объяснили, что все отклонения от графика обновляются в онлайн-режиме на сайте.

"В результате вызванных обстрелами задержек, оба поезда из Краматорска прибудут в Киев в районе полуночи. Развозку по городу в комендантский час обеспечим автобусами", - пояснили в "Укрзализныце".

Кроме того, из-за опоздания поезда №63/111 Изюм, Харьков - Львов, будет задержан поезд №816 Львов - Рахов для пересадки группы пассажиров.

 

Напомним, что сегодня ночью российские оккупанты атаковали железную дорогу в Харьковской области. В частности четверо железнодорожников получили ранения. В то же время также повреждены здания и подвижной состав.

Детальнее о последствиях ночной атаки врага по Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

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