УЗ попередила про затримку потягів львівського напрямку через обстріли: що відомо

Так, станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Запоріжжя - Ужгород, №87 Запоріжжя - Ковель.

"Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді", - йдеться в повідомленні.

В УЗ попередили, що пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, приймають на наступні рейси "Укрзалізниці" аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.

"Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках, залізниця не спиняє рух", - додають в УЗ.

Затримки поїздів через обстріли

Зазначимо, що потяги львівського спрямування не вперше затримуються через обстріли. Буквально нещодавно через обстріл України 19 липня ці ж потяги також затримувалися. Тоді затримка руху становила до 5 години.