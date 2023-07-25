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УЗ попередила про затримку потягів львівського напрямку через обстріли: що відомо

Фото: УЗ попередила про затримку потягів львівського напрямку через обстріли (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Через російські обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку Хмельницької області. У зв'зку з чим потяги затримуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Так, станом на 06:45, зміна маршруту торкнеться поїздів №96 Рахів - Київ, №3 Запоріжжя - Ужгород, №87 Запоріжжя - Ковель.

"Об'їзний маршрут означатиме затримку наших поїздів, про точний час та станції прямування наші провідники інформуватимуть пасажирів безпосередньо у поїзді", - йдеться в повідомленні.

В УЗ попередили, що пасажирів із квитками на ці поїзди, які з різних причин сьогодні не зможуть здійснити посадку по своїй станції, приймають на наступні рейси "Укрзалізниці" аналогічного напрямку, обмін квитків не є обов'язковим.

"Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля безпеки кожного пасажира. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках, залізниця не спиняє рух", - додають в УЗ.

Затримки поїздів через обстріли

Зазначимо, що потяги львівського спрямування не вперше затримуються через обстріли. Буквально нещодавно через обстріл України 19 липня ці ж потяги також затримувалися. Тоді затримка руху становила до 5 години.

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Укрзалізниця