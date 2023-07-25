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УЗ предупредила о задержке поездов львовского направления из-за обстрелов

Фото: УЗ предупредила о задержке поездов львовского направления из-за обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за российских обстрелов будет временно изменен маршрут движения поездов львовского направления, которые обычно следуют через Шепетовку Хмельницкой области. В связи с чем поезда задерживаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю"

Так, по состоянию на 06:45, изменение маршрута коснется поездов №96 Рахов - Киев, №3 Запорожье - Ужгород, №87 Запорожье - Ковель.

"Объездной маршрут будет означать задержку наших поездов, о точном времени и станции следования наши проводники будут информировать пассажиров непосредственно в поезде", - говорится в сообщении.

В УЗ предупредили, что пассажиров с билетами на эти поезда, которые по разным причинам сегодня не смогут совершить посадку по своей станции, принимают на следующие рейсы "Укрзализныци" аналогичного направления, обмен билетов не обязателен.

"Просим отнестись с пониманием, принимаем оперативные решения по безопасности каждого пассажира. Следите за обновлениями на официальных страницах, железная дорога не останавливает движение", - добавляют в УЗ.

Обновлено. Как рассказали в УЗ, движение поездов львовского направления через Шепетовку возобновлено.

"Опасности для пассажиров нет, поезд 31 Запорожье-Перемышль поедет уже по привычному маршруту", - говорится в сообщении.

Задержки

  • Поезд №3 Запорожье - Ужгород 4 часа 30 минут;
  • Поезд №96 Рахов - Киев 2 часа 30 минут;
  • Поезд №87 Запорожье - Ковель 6 часов.

Задержки поездов из-за обстрелов

Отметим, что поезда львовского направления не впервые задерживаются из-за обстрелов. Буквально недавно, из-за обстрелов Украины 19 июля эти же поезда также задерживались. Тогда задержка движения составляла до 5 часов.

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Укрзализныця