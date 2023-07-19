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Затримки до 5 годин. УЗ змінила рух потягів львівського напрямку через обстріли

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Украина, Середа 19 липня 2023 08:21
Затримки до 5 годин. УЗ змінила рух потягів львівського напрямку через обстріли Фото: потяги львівського напрямку затримуються до 5 годин 19 липня через обстріли (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталія Гурковська

Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку. Мова йде про ті потяги, які мали прямувати через Шепетівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

"Станом на поточний момент, зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя - Ковель та №31 Запоріжжя - Перемишль", - йдеться в повідомленні.

При цьому об'їзний маршрут означатиме затримку понад 5 годин для ковельського рейса і близько 2 годин для перемишльського.

"Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля вашої безпеки. Слідкуйте за оновленнями, залізниця продовжує рух", - додали в УЗ.

Оновлено 8.21. Рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку поновлено.

За даними УЗ, очікувана затримка поїзда №87 Запоріжжя - Ковель складе до 2 годин, решта поїздів прямуватиме за розкладом.

Обстріл України 19 липня

У ніч проти середи, 19 липня, російські війська знову атакували Одесу. Вибухи лунали і у Кропивницькому, Запоріжжі та Києві. Зокрема, в Одесі сталася пожежа на складі феєрверків. Також по ворожих дронах та ракетах працювала ППО. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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