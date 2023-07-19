Затримки до 5 годин. УЗ змінила рух потягів львівського напрямку через обстріли
Через ворожі обстріли буде тимчасово змінено маршрут руху поїздів львівського напрямку. Мова йде про ті потяги, які мали прямувати через Шепетівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.
"Станом на поточний момент, зміна маршруту торкнеться поїздів №87 Запоріжжя - Ковель та №31 Запоріжжя - Перемишль", - йдеться в повідомленні.
При цьому об'їзний маршрут означатиме затримку понад 5 годин для ковельського рейса і близько 2 годин для перемишльського.
"Просимо поставитися з розумінням, приймаємо оперативні рішення задля вашої безпеки. Слідкуйте за оновленнями, залізниця продовжує рух", - додали в УЗ.
Оновлено 8.21. Рух поїздів львівського напрямку через Шепетівку поновлено.
За даними УЗ, очікувана затримка поїзда №87 Запоріжжя - Ковель складе до 2 годин, решта поїздів прямуватиме за розкладом.
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