УЗ почала продаж квитків на новий міжнародний поїзд: графік руху й вартість

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Чим зручний новий маршрут УЗ

У компанії розповіли, що довгоочікуваний маршрут "Київ - Будапешт", реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями, поїде з 15 грудня.

Зазначається, що цей поїзд:

розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути УЗ

дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні

дасть пряме сполучення з низкою поїздів у цьому напрямку

Йдеться про потяги у напрямку:

Відня (подорож триватиме менш як 3 години)

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха

Румунії, Словенії та інших європейських країн

Відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в "Укрзалізниці" уточнили, що прикордонно-митні операції для цього поїзда в напрямку Угорщини проводяться вночі: на станції "Чоп" (Україна) та "Захонь" (Угорщина).

"Пасажирам не потрібно виходити з поїзда - всі перевірки здійснюються прямо у вагонах", - додали в УЗ.

Розклад руху та вартість квитків

Згідно з інформацією компанії, розклад руху міжнародного поїзда №9/10 сполученням "Київ - Будапешт" такий:

відправлення з Києва о 10:16

прибуття до Будапешта о 06:00

У зворотному напрямку:

відправлення з Будапешта о 22:40

прибуття до Києва о 19:11

Ще одна з вагомих переваг цього поїзда - зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс).

"Ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - додали в УЗ.

Вартість квитка у купейному вагоні - 2 800 гривень.

"Квитки вже у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", - розповіли пасажирам.

Водночас відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в УЗ зауважили, що продаж квитків здійснюється за 20 діб до дати відправлення.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)