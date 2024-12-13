УЗ почала продаж квитків на новий міжнародний поїзд: графік руху й вартість

Національний перевізник пасажирів і вантажів "Укрзалізниця" починає продаж квитків на новий міжнародний поїзд №9/10 сполученням "Київ - Будапешт".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.
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У компанії розповіли, що довгоочікуваний маршрут "Київ - Будапешт", реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями, поїде з 15 грудня.
Зазначається, що цей поїзд:
Йдеться про потяги у напрямку:
Відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в "Укрзалізниці" уточнили, що прикордонно-митні операції для цього поїзда в напрямку Угорщини проводяться вночі: на станції "Чоп" (Україна) та "Захонь" (Угорщина).
"Пасажирам не потрібно виходити з поїзда - всі перевірки здійснюються прямо у вагонах", - додали в УЗ.
Згідно з інформацією компанії, розклад руху міжнародного поїзда №9/10 сполученням "Київ - Будапешт" такий:
У зворотному напрямку:
Ще одна з вагомих переваг цього поїзда - зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс).
"Ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - додали в УЗ.
Вартість квитка у купейному вагоні - 2 800 гривень.
"Квитки вже у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", - розповіли пасажирам.
Водночас відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в УЗ зауважили, що продаж квитків здійснюється за 20 діб до дати відправлення.
Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запускає новий пересадковий міжнародний маршрут.
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