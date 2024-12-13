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УЗ почала продаж квитків на новий міжнародний поїзд: графік руху й вартість

Поїзд УЗ "Київ - Будапешт" поїде з 15 грудня (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник пасажирів і вантажів "Укрзалізниця" починає продаж квитків на новий міжнародний поїзд №9/10 сполученням "Київ - Будапешт".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Зміст

Чим зручний новий маршрут УЗ

У компанії розповіли, що довгоочікуваний маршрут "Київ - Будапешт", реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями, поїде з 15 грудня.

Зазначається, що цей поїзд:

  • розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути УЗ
  • дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні
  • дасть пряме сполучення з низкою поїздів у цьому напрямку

Йдеться про потяги у напрямку:

  • Відня (подорож триватиме менш як 3 години)
  • Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха
  • Румунії, Словенії та інших європейських країн

Відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в "Укрзалізниці" уточнили, що прикордонно-митні операції для цього поїзда в напрямку Угорщини проводяться вночі: на станції "Чоп" (Україна) та "Захонь" (Угорщина).

"Пасажирам не потрібно виходити з поїзда - всі перевірки здійснюються прямо у вагонах", - додали в УЗ.

Розклад руху та вартість квитків

Згідно з інформацією компанії, розклад руху міжнародного поїзда №9/10 сполученням "Київ - Будапешт" такий:

  • відправлення з Києва о 10:16
  • прибуття до Будапешта о 06:00

У зворотному напрямку:

  • відправлення з Будапешта о 22:40
  • прибуття до Києва о 19:11

Ще одна з вагомих переваг цього поїзда - зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс).

"Ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", - додали в УЗ.

Вартість квитка у купейному вагоні - 2 800 гривень.

"Квитки вже у застосунку та на сайті "Укрзалізниці", - розповіли пасажирам.

Водночас відповідаючи на запитання користувачів у коментарях під публікацією, в УЗ зауважили, що продаж квитків здійснюється за 20 діб до дати відправлення.

Допис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запускає новий пересадковий міжнародний маршрут.

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