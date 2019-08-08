УЗ запускает дополнительный поезд ко Дню независимости

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Поезд будет курсировать 23 и 26 августа из Львова, 24 и 27 августа из Киева

АО "Укрзализныця" ко Дню независимости запускает дополнительный поезд из Киева во Львов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Сообщается, что дополнительные рейсы будут курсировать для обеспечения перевозки пассажиров в период празднования Дня независимости Украины.

"Так, 23 и 26 августа дополнительный поезд Интерсити № 756 отправится из Львова в 23:00 и прибудет в Киев в 05:50 с остановкой на станции Коростень. А 24 и 27 августа скоростной поезд Интерсити+ № 755 отправится из Киева в 00:15 и прибудет во Львов в 05:47. На пути следования поезд остановится на станции Коростень в 01:47-01:48", - говорится в сообщении.

Напомним, "Укрзализныця" в августе запускает дополнительный поезд в Одессу из Днепра, который будет курсировать в течение месяца. Из Одессы поезд будет отправляться с 9 до 31 августа через день по нечетным числам в 21:35, прибытие в Днепр в 6:50. Из Днепра поезд будет отправляться с 10 августа до 1 сентября через день по четным числам в 22:30, а прибывать в Одессу в 8:00. Он пригодится пассажирам, которые будут возвращаться с отдыха или еще планируют отправиться туда в отпуск.

Как сообщало РБК-Украина, "Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов с 45 до 60 суток до даты отправления. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019 года.