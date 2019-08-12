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УЗ планує запустити потяг на Берлін

Новини » Економіка    12.08.2019 - 13:43
УЗ планує запустити потяг на Берлін
Фото: вокзал (РБК-Україна)

Попит на міжнародне сполучення зростає

АТ "Укрзалізниця" планує у наступному році повернути потяг Київ-Берлін. Про це повідомив голова правління компанії Євген Кравцов в інтерв'ю агентству УНІАН.

Кравцов нагадав, що компанія у минулому році перевезла пасажирів у країни ЄС на 83%  більше, ніж у 2017 році. За його словами, оскільки є попит з боку пасажирів, планується й надалі розвивати міжнародне залізничне сполучення.

"Ми хочемо повернути маршрут Київ-Берлін. Сподіваюся, що він запуститься з наступного року", - сказав він.

Кравцов також розповів, що "Укрзалізниця" планує покращення сполучення Києва з містами в радіусі двісті кілометрів. "Це - Черкаси, Житомир, Чернігів. Наприклад, до Черкас існує електрифікована лінія, але тридцять кілометрів - не електрифіковано. Тому в Черкаси потяг курсує три з половиною години. Зараз розглядаємо можливість скорочення часу подорожі до трьох і менше годин", - сказав він.

Крім того, у компанії хочу скоротити час поїздки до Харкова і Львова до чотирьох з половиною годин. На сьогодні час курсування потягу із Києва за цими напрямками складає близько п’яти годин.

Водночас, пришвидшити проїзд до Одеси навряд чи вдасться. "На сьогоднішній день в Одесу з Києва час курсування становить сім годин, тому що залізниця прокладена через Вінницю. До того ж, це - вантажний напрямок, що впливає на швидкісні режими і стан залізничного полотна. На жаль, поки ми не бачимо вирішення, як скоротити час курсування потягу навіть до шести годин", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, АТ "Укрзалізниця" до Дня незалежності запускає додатковий поїзд з Києва до Львова.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" збільшила термін попереднього продажу квитків з 45 до 60 діб до дати відправлення. Таким чином, пасажири можуть заздалегідь спланувати свою подорож та купити квитки.

 

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