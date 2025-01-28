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УЗ підвищує ціни на квитки на деякі поїзди: у чому причина

Вівторок 28 січня 2025 14:05
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УЗ підвищує ціни на квитки на деякі поїзди: у чому причина Деякі закордонні потяги стануть дорожчими (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національний перевізник пасажирів і вантажів - "Укрзалізниця" - попередив громадян про зменшення знижок на деяких маршрутах. Йдеться про низку міжнародних поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

Що саме змінює УЗ і які квитки стануть дорожчими

В "Укрзалізниці" розповіли, що з 1 лютого зменшують знижки:

  • на міжнародні поїзди до Польщі;
  • на міжнародні поїзди до Угорщини.

"При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться", - уточнили в УЗ.

У компанії розповіли, що раніше для популяризації власних міжнародних сполучень "Укрзалізниця" погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн.

"Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень", - додали у прес-службі акціонерного товариства.

Уточнюється, що минулого року такі збитки сягнули позначки 18 млрд гривень.

Наголошується, що в напрямку Польщі вартість квитків внаслідок зменшення знижки зросте:

  • у вагонах 1 класу "Інтерсіті+" та СВ - на 20-27%;
  • у вагонах купе - на 9-27%.

Зазначається, що після зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних поїздах:

  • "Київ - Варшава" - на 37%;
  • "Київ - Будапешт" - на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

"До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті "Укрзалізниці" на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами", - підсумували у компанії.

УЗ підвищує ціни на квитки на деякі поїзди: у чому причинаУЗ підвищує ціни на квитки на деякі поїзди: у чому причинаДопис УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що УЗ запустила у швидкісних поїздах важливу послугу для пасажирів.

Читайте також про знижки та пільги від "Укрзалізниці" - як можна економити на квитках під час подорожей.

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Укрзалізниця Польща Угорщина Поїзди Квитки
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