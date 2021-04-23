УЗ переукладила контракт з компанією, яка створила їй паливний дефіцит

"Укрзалізниця" уклала терміновий контракт на поставку дизеля з компанією "Анвітрейд". Напередодні саме ця компанія відмовилася відвантажувати УЗ паливо, створивши тим самим кризову ситуацію.

Про це свідчать дані на сайті Prozorro.

Так, 22 квітня, коли запаси дизеля повністю вичерпалися, УЗ в екстреному порядку закупила 50 тис.тонн палива на 1,35 млрд гривень.

За словами в.о. голови УЗ Івана Юрика, це допомогло подолати кризу.

Як відомо, саме "Анвітрейд" 17 квітня відмовилася відвантажувати УЗ дизель, хоча у неї був чинний контракт.

За новим контрактом, УЗ заплатила за тонну дизеля 26 980 грн замість 24 223 грн/т, які були в попередньому контракті.

Компанію "Анвітрейд" учасники ринку пов'язують з олігархом Віктором Медведчуком.